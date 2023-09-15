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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش فى افتتاح فرقة التراث موسمها الفنى

سيد درويش
سيد درويش

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش حيث تفتتح فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى موسمها الفنى 2023 - 2024 بامسية تقام في الثامنة والنصف مساء الأحد 17 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.


و يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها خفيف الروح، الشيطان، دور ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الاروام، إلي جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى ، قلبي دليلى، فات الميعاد .

 

ويشارك فى هذه الاحتفالية كل من  أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبد الحميد، محمد شوقى، محي صلاح وأحمد الوزيرى.

 

 يذكر أن الموسيقار سيد درويش 1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .

دار الاوبرا المصرية خالد داغر سيد درويش مئوية الموسيقار سيد درويش

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