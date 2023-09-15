عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج: رفع كفاءة المحطات الرئيسية وحفر 3 آبار بالبلينا

صدى البلد

شهدت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، الانتهاء من أعمال حفر 3 آبار بمركز البلينا لرفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بقرى المركز، للقضاء للمساهمة فى توفير المياه بشكل دائم.

وذلك بحضور المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير.

 

كما وقعت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة الخير عدداً من بروتوكولات التعاون مع محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تضمنت مد شبكات بطول ٤.٤ كم بقرية الصوامعة شرق، ومد شبكات بطول ١.٢ كم لقرية بندار الشرقية والغربية.

برتوكول تعاون لمد وتدعيم شبكات المياه بقرية نجع حمد وبروتوكول تعاون لاحلال وتجديد شبكات المياه بقرية الصوامعه شرق ،وبروتوكول تعاون مشترك لإحلال وتجديد شبكات المياه بقرية الكولة ،وبروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات المياه بسعر مخفض.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع الصحة لديه خطة للتعامل مع القرى التي تعاني من نقص في وصلات المياه، وكذلك التي تعاني من انخفاض في كفاءة محطات المياه بها.

 

الأمر الذي يتسبب في انقطاع المياه عدة مرات على مدار اليوم، موضحة أن المؤسسة تعمل وفق قاعدة بيانات ودراسات معدة في هذا الصدد بالتعاون مع فروع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة القرى  المستحقة على مستوى الجمهورية.

وأضافت "الجوهري"، أن الثلاثة آبار التي شهدت مؤسسة مصر الخير انتهاء أعمال الحفر بهم، ستعمل على رفع كفاءة المحطة الرئيسية بالمركز من إنتاج المياه، من 6500 متر مكعب يوميا لتصل لكفاءة إنتاجية 10100 متر مكعب يوميًا، وهو ما يخدم 65 ألف نسمة،  بقرى مركز البلينا، مما يحد من الانقطاع المتكرر للمياه، ويساهم في توفير المياه معظم ساعات اليوم.

وأشارت إلى أنه تم كذلك إلى توقيع 4 بروتوكولات بقرى الصوامعة شرق والكولة ونجع حمد لخدمة :22,921 مستفيداً، وتوقيع بروتوكول بقرى الجهينة الشرقية لخدمة  45,955 مستفيداً.

ضبط 2000 كيس مكرونة منتهية الصلاحية في سوهاج

محافظة سوهاج

وأوضحت الجوهري، أن حفر الآبار وتوفير وصلات المياه بالقرى الأكثر استحقاقا من أهم ما يركز عليه قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، حرصا منها على توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين، ولوعي المؤسسة الكامل بأن تأمين توفير مياه شرب  نظيفة يوفر حياة صحية ملائمة، ويقي من الكثير من الأمراض.

من جانبه، قال محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إننا بدأنا العمل مع مؤسسة  مصر الخير منذ عام 2016 حيث تم إنشاء 16 بئرا، ومد27 كيلو شبكات صرف

وأضاف صلاح أن لدينا العديد من  قصص النجاح  مع مؤسسة مصر الخير تتجسد عندما تصل خدمة المياه والصرف لكل مواطن وهي أصدق قصص النجاح، مضيفا : أن قرية الصوامعه شرق سوف تكون قريباً نموذجاً نبدأ به في سوهاج، حيث لن يكون فيها مكان محروم من خدمات الصرف أو المياه".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب مؤسسة مصر الخير محطات المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

قدوم عاصفة جديدة .. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

موضوعات متعلقة

ضبط 2000 كيس مكرونة منتهية الصلاحية في سوهاج

ترشيحاتنا

مدحت عبد الهادي: درسنا بطل جيبوتي جيدا ونثق في لاعبي الزمالك للفوز

رسميا.. تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

شعرت بالخوف .. سر ابتعاد عفاف راضي عن التمثيل

يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار

وهنخلّف عيال إزاي؟ انهيار امرأة بسبب طلب صادم من زوجها

"يطبعون الدولار بغير حدود".. روسيا تفضح ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشأن كثرة الديون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما اللحمة.. بأسهل الخطوات

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

فيديو

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

اقتراب عاصفة التنين وانشقاق طبقات الأرض | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ