مياه سوهاج: رفع كفاءة المحطات الرئيسية وحفر 3 آبار بالبلينا

شهدت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، الانتهاء من أعمال حفر 3 آبار بمركز البلينا لرفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بقرى المركز، للقضاء للمساهمة فى توفير المياه بشكل دائم.

وذلك بحضور المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير.

كما وقعت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة الخير عدداً من بروتوكولات التعاون مع محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تضمنت مد شبكات بطول ٤.٤ كم بقرية الصوامعة شرق، ومد شبكات بطول ١.٢ كم لقرية بندار الشرقية والغربية.

برتوكول تعاون لمد وتدعيم شبكات المياه بقرية نجع حمد وبروتوكول تعاون لاحلال وتجديد شبكات المياه بقرية الصوامعه شرق ،وبروتوكول تعاون مشترك لإحلال وتجديد شبكات المياه بقرية الكولة ،وبروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات المياه بسعر مخفض.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع الصحة لديه خطة للتعامل مع القرى التي تعاني من نقص في وصلات المياه، وكذلك التي تعاني من انخفاض في كفاءة محطات المياه بها.

الأمر الذي يتسبب في انقطاع المياه عدة مرات على مدار اليوم، موضحة أن المؤسسة تعمل وفق قاعدة بيانات ودراسات معدة في هذا الصدد بالتعاون مع فروع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة القرى المستحقة على مستوى الجمهورية.

وأضافت "الجوهري"، أن الثلاثة آبار التي شهدت مؤسسة مصر الخير انتهاء أعمال الحفر بهم، ستعمل على رفع كفاءة المحطة الرئيسية بالمركز من إنتاج المياه، من 6500 متر مكعب يوميا لتصل لكفاءة إنتاجية 10100 متر مكعب يوميًا، وهو ما يخدم 65 ألف نسمة، بقرى مركز البلينا، مما يحد من الانقطاع المتكرر للمياه، ويساهم في توفير المياه معظم ساعات اليوم.

وأشارت إلى أنه تم كذلك إلى توقيع 4 بروتوكولات بقرى الصوامعة شرق والكولة ونجع حمد لخدمة :22,921 مستفيداً، وتوقيع بروتوكول بقرى الجهينة الشرقية لخدمة 45,955 مستفيداً.

محافظة سوهاج

وأوضحت الجوهري، أن حفر الآبار وتوفير وصلات المياه بالقرى الأكثر استحقاقا من أهم ما يركز عليه قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، حرصا منها على توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين، ولوعي المؤسسة الكامل بأن تأمين توفير مياه شرب نظيفة يوفر حياة صحية ملائمة، ويقي من الكثير من الأمراض.

من جانبه، قال محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إننا بدأنا العمل مع مؤسسة مصر الخير منذ عام 2016 حيث تم إنشاء 16 بئرا، ومد27 كيلو شبكات صرف

وأضاف صلاح أن لدينا العديد من قصص النجاح مع مؤسسة مصر الخير تتجسد عندما تصل خدمة المياه والصرف لكل مواطن وهي أصدق قصص النجاح، مضيفا : أن قرية الصوامعه شرق سوف تكون قريباً نموذجاً نبدأ به في سوهاج، حيث لن يكون فيها مكان محروم من خدمات الصرف أو المياه".