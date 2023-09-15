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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد مفاجئ من كاف.. تأجيل مباراة في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلن نادي أهلي بني غازي الليبي، اليوم الجمعة، تأجيل مباراته أمام أسيك ميموزا الإيفواري، ونقلها إلى ملعب سوسة بتونس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بسبب ما تمر به البلاد.


وكان من المقرر إقامة المباراة بين الأهلي الليبي وأسيك ميموزا العاجي، الأحد المقبل، بملعب شهداء بنينا.


وقال نادي أهلي بني غازي الليبي في بيان: "مزيدًا من مشاعر الحزن ننعى أنفسنا وأهلينا في الشرق الليبي بالمصاب الجلل أثر الكارثة الطبيعية الناتجة عن الإعصار الذي حل بالبلاد، والذي راح على إثرها الأهل والمباني والمال، وحيث أن البلاد لازالت تُعاني من أثر الإعصار ومازال البحث جاريًا عن المفقودين، الأمر الذي زاد من أحزاننا وأدمى قلوبنا".


وأضاف: "الفريق الأول لكرة القدم كان لديه استحقاق في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا مع فريق أسيك ميموزا العاجي، يوم 17-9-2023، رفض الاتحاد الإفريقي طلب النادي بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق".


واختتم: "لأن انسحاب فريق الأهلي سيعرضه لعقوبات مالية وحرمان من المشاركة الإفريقية لسنتين أو أكثر، اضطررنا مجبورين على نقل المباراة إلى دولة تونس حيث ستسافر بعثة الفريق اليوم، لملاقاة أسيك ميموزا يوم الاثنين المقبل على ملعب مدينة سوسة التونسية السابعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا".

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