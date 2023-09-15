نيكول سابا تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نيكول سابا، صورًا جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت نيكول سابا، بملابس مكشوفة ابرزت جمالها ورشاقتها، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر ان آخر أعمال المطربة نيكول سابا مشاركتها في مسرحية الليلة الكبيرة التي عرضة في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022، ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي، إلى جانب كلا من محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، و أمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة، وحققت المسرحية أنذاك نجاحات ساحقة خلال فترة عرضها في السعودية.



أما عن آخر أعمال الغنائية فكانت قد طرحت أغنية بعنوان “سمكة قرش” من كلمات عبد الرحمن عاصم مانو، ومن ألحان كريم عاشور والتوزيع لـ أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها.