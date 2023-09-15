عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النشيد الوطني.. معلمة مغربية تروي قصة الساعات الأخيرة لتلاميذها المتوفين بسبب الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

فور وقوع الزلزال في المغرب، بقوة وصلت إلى نحو 7 درجات على مقياس ريختر؛ كانت أفكار المعلمة المغربية نسرين أبو الفضل، في مدينة مراكش، متجهة إلى تلاميذها الـ 32 في الفصل.

عادت معلمة اللغة العربية والفرنسية إلى مدرسة أداسيل الابتدائية، بإقليم شيشاوة، حيث ذهبت للبحث عن الأطفال، واكتشفت أن جميع الأطفال الـ 32، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، قد لقوا حتفهم، بحسب ما أوردته شبكة “بي بي سي”.

وأضافت "ذهبت إلى القرية وبدأت أسأل عن أطفالي: أين سمية؟ أين يوسف؟ أين هذه الفتاة؟ أين هذا الولد؟" وجاء الرد بعد ساعات: "لقد ماتوا جميعا".

وقالت لـ بي بي سي: "تخيلت أن أمسك بسجل حضور صفي وأضع سطراً بين اسم طالب تلو الآخر، حتى قمت بشطب 32 اسماً، لقد ماتوا جميعاً الآن".

وتذكرت نسرين أبو الفضل كيف سمعت عما حدث لخديجة البالغة من العمر ست سنوات، وعثر رجال الإنقاذ على جثة الطفلة ملقاة بجوار أشقائها وكانوا جميعاً في أسرتهم - وربما كانوا نائمين - أثناء الزلزال، وذهبوا جميعاً إلى مدرسة السيدة الفاضل.

وقالت المعلمة المغربية "كانت خديجة المفضلة لدي، كانت لطيفة للغاية وذكية ونشطة وتحب الغناء وتأتي إلى منزلي، وكنت أحب الدراسة والتحدث معها".

ووصفت نسرين أبو الفضل طلابها بأنهم "ملائكة"، وأطفال محترمون حريصون على التعلم وعلى الرغم من معاناتهم من الفقر وأزمة تكاليف المعيشة الساحقة، يعتقد الأطفال وأسرهم أن الذهاب إلى المدرسة هو "أهم شيء في العالم".

وتابعت: “آخر فصل دراسي لدينا كان ليلة الجمعة، أي قبل خمس ساعات بالضبط من وقوع الزلزال”، مضيفة "كنا نتعلم النشيد الوطني المغربي، وخططنا لغنائه أمام المدرسة بأكملها صباح يوم الاثنين".

وأكدت: "أنا لا أنام، وما زلت في حالة صدمة، لا أعرف كيف يمكنني الاستمرار في عيش حياتي".

وتتذكر قائلة: "كان من الصعب جدًا تعلم اللغتين العربية والفرنسية، لكن الأطفال كانوا أذكياء للغاية، وكانوا يجيدون اللغتين تقريبًا".

وتخطط لمواصلة مسيرتها المهنية في التدريس، وتأمل أن تقوم السلطات بإعادة بناء مدرسة أداسيل – التي انهارت أثناء الزلزال، وتضررت 530 مؤسسة تعليمية بدرجات متفاوتة، بعضها انهار بشكل كامل أو تعرض لأضرار هيكلية جسيمة، بحسب البيانات الرسمية، وأوقفت الحكومة المغربية الدراسة مؤقتا في المناطق الأكثر تضررا.

وقالت: "ربما في يوم من الأيام، عندما يعيدون بناء المدرسة وتعود الفصول الدراسية، يمكننا إحياء ذكرى هؤلاء الأطفال الـ 32 وسرد قصتهم".

وكان هؤلاء من بين ما يقرب من 3000 شخص قُتلوا جراء أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق في المغرب، والذي وقع مساء يوم 8 سبتمبر 2023، وكانت المناطق الأكثر تضررا هي تلك الواقعة جنوب مراكش، حيث دمرت العديد من القرى الجبلية بالكامل. 

النشيد الوطنى الساعات الاخيرة الزلزال الزلزال في المغرب مراكش نسرين أبو الفضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

الأهلي ضد اتحاد العاصمة.. هدف أبيض لـ كهربا في السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: السعي إلى تنظيم النسل لا يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر

إنتي عملتي كدا إزاي؟ صدمة في المحكمة بسبب جريمة مريبة لهذه الأمّ

السوبر الإفريقي.. اتحاد العاصمة يتقدم على الأهلي بالهدف الأول من ضربة جزاء

الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة.. وتكشف حقيقة اقتراب حدوث عاصفة التنين

بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

6 إجراءات | إعلان مهم من تعليم القاهرة بشأن العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

طريقة عمل فريك بالدجاج

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

مع فصل الخريف .. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

فيديو

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ