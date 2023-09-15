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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة لإسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي: يجب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه إذا توقفت إيران عن عمليات تخصيب اليورانيوم؛ فمن الممكن إحراز تقدم على صعيد العودة للاتفاق النووي.

وأضاف بلينكن، في تصريحاته له، أن قرار الخروج من الاتفاق النووي مع إيران كان خاطئا، وسيكون من المؤسف إذا لم ننجح في العودة له.

وتعليقا على على إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين المحتجزين لديها، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نبذل كل ما يمكن لإعادة أي أمريكي محتجز بالخارج ونتقبل أي انتقادات في هذا الشأن".

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على "29 مسؤولا وكيانا في إيران"، من بينهم 25 هيئة، و3 وسائل إعلام، وشركة تعمل في مجال الرقابة، وذلك وفقا لما نشره موقع “إيران إنترناشونال”.

وأوضح الموقع الإيراني، أن من أبرز المسؤولين الذين فرضت عليهم العقوبات؛ نائب قائد الحرس الثوري الإيراني غلام حسين غيب بروار، والمتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي.

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