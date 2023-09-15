الجيش الليبي: القيادة العامة فقدت الاتصال بالعسكريين أثناء الفيضان.. فيديو

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه تم رفع درجة الاستعداد لوحدات بنغازي العسكرية، لافتا إلى أن القيادة العامة فقدت الاتصال بالعسكريين في أثناء الفيضان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لمتابعة آخر المستجدات في درنة، اليوم الجمعة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سرعة العاصفة في المدينة بلغت نحو 80 كم/ ساعة، مؤكداً أنه رغم ذلك لم تصب بأضرار.

وكشف المسماري، أن مناطق عديدة في الجبل الأخضر جرفتها السيول بالكامل، وتم غرق جميع المنازل في العديد من المناطق، موضحاً أن الأودية في الجبل الأخضر لا يمكن عبورها إثر الإعصار.