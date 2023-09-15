انطلاق مهرجان سيناء أرض السلام في دهب .. ننشر أسماء أبطاله

تشهد مدينة دهب بعد قليل إنطلاق فعاليات مهرجان سيناء أرض السلام ، بمباريات لمحترفي الفنون القتالية بمشاركة أبطال العالم.

وينشر صدى البلد اسماء الأبطال ونجوم العالم في الفنون القتالية المشاركين في مهرجان سيناء أرض السلام.

يوسف خالد ، أحمد الحداد ، كريم مجدى ، زياد يونس ، دجمال أميرخانوف ، رفعت عبده ، إبراهيم خرازاني ، عمرو على ، هشام نمر ، أحمد الشيمي ، منة سامي ، محمد ابوستيت ، فلادمير اوزيروف ، احمد محمد ، نادية فاهيم ، كوستا كيان.

حمادة رمضان ، سيد القرش ، عمر ابوستيت ، يوسف عرباوي، جمعة حسن ، اليكس سميرونوف ، عبدالله ادم ، كريم بويكا ، على صالح ، شريف المصري ، داني هوفينج ، خالد عبدالله .