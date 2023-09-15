محمد أبوداوود: هذا سر خلافي مع حمدي غيث

قال الفنان محمد أبوداوود، ان الفنان القدير حمدي غيث كان فنانا عبقريا.



وأوضح داوود خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة انه في احد المرات كان يقوم بتلقين الفنان حمدي غيث وتلعثم في أحد مرات التلقين، وهو ما ترتب عليه وقوع مشاجرة كبيرة بينهما.

وأشار الفنان محمد أبوداوود خلال اللقاء إلى أن مهنة الملقن صعبة للغاية.



وكشف أبوداوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.



ويتحدث أبوداوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.



كما يوضح ابو داوود أسرار انفصاله عن العمل مع والده واتجاهه للمسرح، كما يكشف عن مفاجأة خلال اللقاء حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح كان أعلى من عادل إمام في مدرسة المشاغبين.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.