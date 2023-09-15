محمد أبوداوود: المسرح أعطاني الكثير كمخرج وظلمني كممثل

قال الفنان القدير محمد أبوداوود إنه أخرج أكثر من 20 مسرحية، الغالبية العظمى منها عروض كوميدية تابعة لفرقة المسرح الكوميدي، حققت مشاهدات عالية، وتم عرضها في أكثر من موسم.

وأضاف الفنان محمد أبوداوود، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة: في بداية حياتي بكيت؛ بسبب سحب بطولة أحد الأفلام مني.

وتابع أبوداوود: المسرح أعطاني الكثير كمخرج، ولكنه ظلمني كممثل.

وكشف أبوداوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.

ويتحدث أبوداوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث، وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.

كما يوضح أبو داوود، أسرار انفصاله عن العمل مع والده، واتجاهه للمسرح، كما يكشف عن مفاجأة خلال اللقاء، حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح في مدرسة المشاغبين كان أعلى من أعادل إمام .

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع الساعة 8 مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.