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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. محمد أبوداوود يكشف موقفا غريبا بين فريد شوقي والسيد راضي

الفنان محمد أبوداوود
الفنان محمد أبوداوود

قال الفنان محمد أبوداوود ان الفنان القدير والمخرج المسرحي الكبير السيد راضي صاحب فضل علي.


وأشار الفنان محمد أبوداوود خلال  لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إلى ان الفنان والمخرج السيد راضي كان يحب العمل تحت ضغط.

 

وأوضح الفنان محمد أبوداوود أن فريد شوقي كان طيب القلب وذات مرة عرض عليه السيد راضي أحد المسرحيات ولكنه رفض العمل بسبب قلة مشاهده، فاضطر راضي إلى أن يهول من حجم الدور رغم أنه دور صغير جدا لدرجة أن فريد شوقي كان سعيدا بالنهاية المكتوبة التي حكاها له راضي.


وكشف أبوداوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.

 

ويتحدث أبوداوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.


كما يوضح ابو داوود أسرار انفصاله عن العمل مع والده واتجاهه للمسرح، كما يكشف عن مفاجأة خلال اللقاء حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح كان أعلى من عادل إمام في مدرسة المشاغبين.
جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

 

محمد أبوداوود السيد راضي الإعلامية إيمان أبو طالب فريد شوقي فؤاد المهندس برنامج بالخط العريض

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