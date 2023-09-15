محمد أبوداوود: أجر سعيد صالح بمدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام

كشف الفنان محمد أبوداوود عن مفاجأة كبيرة ،وقال خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن أجر سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام.

وأشار أبوداوود خلال اللقاء إلى أن عادل إمام فنان ذكي ومحمد صبحي ملتزم بالتفاصيل، مضيفا: صراحتي الشديدة عادت علي بالضرر.



وكشف أبوداوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.



ويتحدث أبوداوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.

كما يوضح ابو داوود أسرار انفصاله عن العمل مع والده واتجاهه للمسرح، كما يكشف عن مفاجاة خلال اللقاء حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح كان أعلى من عادل إمام في مدرسة المشاغبين.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

