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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابنة سعيد صالح: بابا ملوش في الصعبانيات.. عادل إمام كان بيحبه جدا.. ورفض ليالي الحلمية بسبب المسرح

الفنان الراحل سعيد
الفنان الراحل سعيد صالح و ابنته هند

حلت المونتيرة هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، في الذكرى التاسعة لرحيله ضيفة على برنامج "الستات"، و كشفت العديد من التفاصيل عن حياة والدها الفنية و الشخصية.

قدمت بلاغا في صانع فيديو تجسيد والدي بالذكاء الاصطناعي

 

قالت هند سعيد صالح، إن والدتها سمتها بهذا الاسم لحبها الشديد لـ هند رستم، مضيفة أنها قامت بتقديم بلاغ لصانع فيديو والدها بتقنية الذكاء الاصطناعي، وأنها رأت هذا الفيديو بأنه اعتداء على تجسيد فيديو سعيد صالح بواسطة هذه التقنية.

وأضافت، " أنا مشكلتي في التشويه و سمعة الفنان التي تطاله و الافتراء"، مكملة "كل الكلام يزعل و بابا لما كان عايش مكانش ليه في الصعبانيات و كانت راسه مرفوعة في السما دايما"، مضيفة أن سعيد صالح كان شخصا يعترف بأخطائه، ذاكرة أنها شخصية لا تميل للصعبانيات و لم تلجأ لها أبدا بالرغم من عدم ترك والدها شيئا لها.

الفيديوهات هدفها تشويه عادل إمام

وأوضحت، أنه يجب استئذانها في حالة أن أي شخص لجأ لاستدعاء والدها بهذه التقنية، مؤكدة على عدم وجود أي مشاكل بين والدها و الفنان الكبير عادل إمام.

وتابعت، أن سعيد صالح خلال فترة دخوله للسجن كان راضيا و لم يطلب من أحد أن يساعده للخروج منه، خاتمة "الفيديوهات ديه هدفها تشويه عادل إمام".

 

كانوا بيكملوا بعض.. تفجر مفاجآت عن سعيد صالح لأول مرة

 

أكدت المونتيرة هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، أن جميع الأعمال التي جمعت والدها و الفنان الكبير عادل إمام كضيف شرف، كانت بترشيح من عادل إمام له بهذه الأدوار و أخرها كان فيلم "زهايمر"، معقبة: " عادل إمام كان بيحب بابا جدا و عايزه معه بهذه الأدوار".

وأوضحت هند سعيد صالح، أن سعيد صالح كان يرى أن العمل الفني الناجح هو عمل جماعي و ليس فردي، لافتة: "بابا و عادل إمام كانوا واحد و بيكملوا بعض"، مؤكدة أن الصداقة التي جمعت هذا الثنائي موجودة منذ سنوات من وقت مسرح الجامعة و من قبل مسرحية "مدرسة المشاغبين".

سبب رفضه لليالي الحلمية

وأضافت نجلة سعيد صالح، أن والدها رفض المشاركة في مسلسل "ليالي الحلمية" لعدة أسباب و منها عدم حبه لتأييده الأعمال الدرامية أو التلفزيونية، ثانيا هو حبه للمسرح أكثر من التليفزيون، مضيفة وجود علاقة صداقة تجمعه بالفنان صلاح السعدني.

وتابعت، أنها تتمنى أن السوشيال ميديا تتحدث عن فن سعيد صالح فقط و لا أكثر و لا اقل.

 

بابا بيفكرني بخالد الصاوي.. بكيت ساعة متواصلة لهذا السبب

قالت المونتيرة هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها في مسيرته الفنية يذكرها بالفنان خالد الصاوي، فهو يختار في أدواره ما يحبه و يميل له دون الاهتمام بحجم الدور.

وأوضحت هند سعيد صالح، أن سعيد صالح لم يكن يضع خطط مستقبلية ليسير عليها أو يتبعها، قائلة: "كان ماشي بالبركة"، فهو كان ينتهي من الأعمال الفنية و عمله و يكمل حياته بشكل طبيعي كأب وسط عائلته.

بكيت ساعة متواصلة

وأضافت، أنها منذ 2015 قد جهزت مقطوعة موسيقية باستئذان من صاحبها "عمار الشريعي"، لافتة "المقطوعة دي بتقطعلي قلبي من قبل ما بابا يموت.. و حاليا تم تجهيزها لحاجة خاصة بوالدي لكن مش قادره أعملها"، متابعة أنها عندما حاولت البدء فيها ظلت تبكي لمدة ساعة متواصلة.   
 

 

 

هند سعيد صالح سعيد صالح عادل إمام زهايمر مدرسة المشاغبين صلاح السعدنى خالد الصاوي

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