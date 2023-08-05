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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. هند سعيد صالح تكشف تراجع والدها عن دور العمدة في مسلسل ليالي الحلمية

سعيد صالح
سعيد صالح

حلت هند سعيد صالح، ضيفة ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة المحور، للحديث عن والدها وحياته الشخصية في ذكري رحيله.

وكشفت هند خلال حوارها بالبرنامج عن سر رفض والدها دور العمدة سليمان غانم بمسلسل ليالي الحلمية، قائلة:" والدي مش بيفضل الاعمال المسرحية ووقتها كان مرتبط بأعمال مسرحية".


وأكملت:""كان بيحب الفنان صلاح السعدني بصورة كبيرة للغاية وكان مبسوط من نجاح السعدني في مسلسل ليالي الحلمية ولم يحزن علي رفضه للدور".

وأردفت:"سعيد صالح لم يشغل باله بأجر أو التربع علي النجومية طوال الوقت، بل كان يأخذ التمثيل كمتعة بعيدا عن فكرة النظر للبطولة وترتيب الأسماء".


وأضافت هند،:" عمري ما شوفته متوتر الا في المسرح في العادي عمره ما كان متوتر أو قلق، متابعة:"والدي كان يعشق المسرح أكثر من السينما.

الفنان صلاح السعدني العمدة سليمان غانم الأعمال المسرحية برنامج المصري أفندي سعيد صالح

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