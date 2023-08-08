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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانوا بيكملوا بعض.. ابنة سعيد صالح تفجر مفاجآت عن والدها لأول مرة

الفنان الراحل سعيد
الفنان الراحل سعيد صالح

أكدت المونتيرة هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، أن جميع الأعمال التي جمعت والدها و الفنان الكبير عادل إمام كضيف شرف، كانت بترشيح من عادل إمام له بهذه الأدوار و أخرها كان فيلم "زهايمر"، معقبة: " عادل إمام كان بيحب بابا جدا و عايزه معه بهذه الأدوار".

وأوضحت هند سعيد صالح، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن سعيد صالح كان يرى أن العمل الفني الناجح هو عمل جماعي و ليس فردي، لافتة: "بابا و عادل إمام كانوا واحد و بيكملوا بعض"، مؤكدة أن الصداقة التي جمعت هذا الثنائي موجودة منذ سنوات من وقت مسرح الجامعة و من قبل مسرحية "مدرسة المشاغبين".

سبب رفضه لليالي الحلمية

وأضافت نجلة سعيد صالح، أن والدها رفض المشاركة في مسلسل "ليالي الحلمية" لعدة أسباب و منها عدم حبه لتأييده الأعمال الدرامية أو التلفزيونية، ثانيا هو حبه للمسرح أكثر من التليفزيون، مضيفة وجود علاقة صداقة تجمعه بالفنان صلاح السعدني.

وتابعت، أنها تتمنى أن السوشيال ميديا تتحدث عن فن سعيد صالح فقط و لا أكثر و لا اقل.
 

سعيد صالح عادل إمام زهايمر مدرسة المشاغبين ليالي الحلمية التليفزيون صلاح السعدنى

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