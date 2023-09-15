شوقي علام: دار الإفتاء ترصد أخبار التريند

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التقدم التكنولوجي في وسائل التواصل الاجتماعي كان له ضرر وأن دار الإفتاء المصرية لديها وحدات بحثية لرصد أخبار التريند لتصحيح سلبياته.

وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج “نظرة"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، يتم رصد الموضوعات التي تداولها روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بالشأن الديني بشكل عام إضافة إلى الأحداث التي أحدثت جدلًا إيجابًا وسلبًا عبر السوشيال ميديا.

التفاعل الإيجابي والسلبي

وتابع شوقي علام بعد رصد الأحداث يتم تحليل حجم التفاعل الإيجابي والسلبي مع هذه الظواهر؛ وذلك خدمةً لصناع القرار والمؤسسات الإفتائية للبحث في أبرز الموضوعات والفتاوى التي تشغل أذهان المواطنين

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان استقرار المجتمع، حيث اشتبكت مع الواقع اشتباكا عميقا.