إلهام شاهين تكشف عن أقرب الأعمال إلى قلبها.. خاص

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أقرب الى قلبها من الأفلام والمسلسلات التى قدمتها طوال مسيرتها الفنية.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد : قدمت فى السينما 101 فيلما، بينما قدمت فى التليفزيون 50 عملا تقريبا، ومن الصعب اختيار الأفضل أو الأقرب الى قلبى، ولكن يمكن أن اختار فى السينما أفلام "يا دنيا يا غرامى" و"خلطة فوزية" و"يوم للستات"، بينما فى التليفزيون كانت مسلسلات "قصة الأمس" و"نصف ربيع الأخر" و"الحاوى".

إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الترويج لمسلسل الجديد الفريدو والذى تقوم ببطولته بجانب الفنان أحمد فهمي والمفترض عرضه ابتداء من يوم 24 سبتمبر.

ونشرت إلهام شاهين صورة من الشخصية التى تقدمها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة:"انتظروا شخصية سوسو قريبًا في مسلسل الفريدو ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر".

مسلسل الفريدو

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.