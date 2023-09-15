أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

اتخذ خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي، قرارا عاجلا، بعد خسارة لقب بطولة السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالسعودية.

وجمع خالد بيبو، اللاعبين، وأخبرهم بضرورة الهدوء بعد الخسارة، وعدم الحديث عبر وسائل الإعلام، والتركيز في الفترة المقبلة، وغلق صفحة السوبر الإفريقي.

وخسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم، للمرة الأولى في تاريخه.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.



تشكيل اتحاد العاصمة :

حراسة المرمى: أسامة بينبوت

خط الدفاع: زين الدين بلعايد – أسامة شيتا – عبد الفتاح بلقاسم – براهيم بن زازا

خط الوسط: نبيل لعماري – إسلام فتوحي – توميسانج إوريبوني – سعدي راضواني.

خط الهجوم: آدم عليلات– خالد بوسليو.