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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد  متابعيها عبر حسالها الرسمي على إنستجرام، صور جديدة لها خلال حضورها حفل إطلاق مجموعة Bulgari للمجوهرات الجديدة، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد

 

واختارت ريا أبي راشد فستان طويل بتصميم الكب باللون الأحمر النبيتي، بتصميم ضيق، وحقيبة لامعة باللون الفضي الميتالك.

 

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وكان فستان ريا أبي راشد من تصميم مصمم الأزياء سيدريك حداد من مجموعته للأزياء الراقية لـ2015.

 

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناشب مع تفاضيل إطلالتها..

 

وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت أحمر شفاه باللون النبيتي، مع الماسكرا والآي لاينر، والكحل باللون البني، لبترز من جمال ملامحها.

 

وتزينت ريا أبي راشد  بمجوهرات بولجاري، فقد اختارت عقد  كبير وقرطين ناعمين باللون الفضي، مع اسورة كبيرة بنفس اللون.

 

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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