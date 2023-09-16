برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل في دار مجوهرات بمنطقة الأهرامات، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان نسرين طافش

وأطلت نسرين طافش بفستان أزرق بسيط من خامة الكريب، وبتصميم الصدر على شكل قلب، ومزود بذيل وفتحة أمامية طويلة تكشف عن ساقيها ،وأختارت حذاء باللون الأبيض من الجلد مع حقيبة لامعة باللون الفضي.

واختارت نسرين طافش فستانا من تصميم نور فتح الله، وقد وصل سعر الفستان إلى 23 ألف جنيه.

وقامت نسرين طافش بلم خصلات شعرها من الأمام ورفعته للأعلى.

وأكملت نسرين طافش إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من لمكياج. فقد أختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا والآي لاينر، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

وتزينت نسرين طافش بعقد ألماسي وقرطين ناعمين من نفس الطقم باللون الفضي.

نسرين طافش

نسرين طافش