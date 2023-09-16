خضار منوافر بمصر يحسن صحة الرجال.. وفوائد غير متوقعة أخرى

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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فوائد تناول الجزر
فوائد تناول الجزر للرجال

اغلبنا نتجاهل تناول الجزر، وذلك على الرغم من أنه من الخضروات المفيدة والتي يمكن إضافتها للعديد من الاكلات اسهلها السلطة، او مع وصفات كالترولي والبسلة، وغيرها من الأكلات.

 

فوائد تناول الجزر للرجال

 

ويحتوي الجزر  على عديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية للجسم. لذا فهو يحمل العديد من الفوائد الصحية، وبالأخص للرجال.

 

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ومن ابرز فوائد تناول الجزر للرجال ، وفقا لما نشر في موقع "Thehealthsite"، وتشمل ما يلي:

 

- بطء الشيخوخة:

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الجزر، تمنح الرجل توهجًا للبشرة، وتجعله يبدو أصغر سناً من عمرهم الفعلي.

 

- تسهيل حركة الأمعاء :

الجزر غني بالألياف ويساعد على تسهيل حركة الأمعاء، ما يساهم في منع الإمساك.

 

فوائد تناول الجزر للرجال

 

- يزيد من الحيوانات المنوية:

نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E والبيتا كاروتين، ما يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية، وتحسين القدرة  لدى الرجال.

 

- يعالج الضعف الغريزي :

مع تقدم الرجل في العمر، يعاني الضعف الغريزي، لذا يساهم تناول الجزر الذي يحتوي على كمية وفيرة من البوتاسيوم وفيتامين E، ومضادات الأكسدة في مكافحة أعراض ضعف الانتصاب.

 

- يحمي من سرطان البروستاتا :

الرجال الذين يستهلكون كمية كافية من فيتامين أ ومضادات الأكسدة الموجودة في الجزر، لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان البروستاتا.

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