مجدي حلمي: فكرة برنامج وعي تستهدف تغيير السلوكيات السلبية وتحويلها إلى إيجابية

قال الدكتور مجدى حلمى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إن برنامج وعي يهدف لتغير السلوكيات السلبية بأخرى إيجابية.



وأضاف الدكتور مجدى حلمى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، خلال حواره ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه تم التوصل لـ 12 موضوع تحتاج الأسر المصرية لتغيير السلوكيات حولها، موضحا أنه يخدم على كل البرامج ويقدم رسائل توعية للأسر فى تنظيم الأسرة والإكتشاف المبكر للإعاقة.



وتابع الدكتور مجدى حلمى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، أن برنامج "وعى" يعمل على تعزيز السلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية، لافتا إلى أن الإعلام وكل ما له علاقة بتوصيل الصورة بشكل تثقيفى وتوعى الأسرة المصرية، وأى جهة لديها دور فى توصيل رسالة توعية فهم شركاء فى الوعى.