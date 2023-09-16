نقطة ضعف إفريقيا هي التحكيم.. شوبير على خسارة الأهلي بطولة السوبر

علق الإعلامي أحمد شوبير خسارة لنادي الاهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة،على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، في بطولة السوبر الإفريقي.



وكتب شوبير عبر حسابه علي تويتر:"كنا متوقعين الروح والإصرار يكونوا أكتر من كده😞.. ومكنش في أي لاعب في حالته باستثناء أفشة😮.. وهل إمام ورضا سليم تأقلموا مع الفريق؟🤔.. ونقطة ضعف إفريقيا هي التحكيم.. تعليق تاريخي بعد هزيمة الأهلي🦅 أمام اتحادالعاصمة في السوبر الإفريقي🏆".

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الإفريقي ، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم، للمرة الأولى في تاريخه.

وقال جمال الشريف في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : قرارات الحكم في مباراة كأس السوبر الإفريقي كانت جيدة وإلغاء هدف كهربا صحيح بنسبة 100 % وذلك لان القانون يتيح لحارس المرمي مسك الكرة بيد واحده في منطقة الـ6 يارده وبالتالي تدخل كهربا وإحرازه هدف كان وجوب إلغاءه.

وأوضح جمال الشريف : احتساب ضربة جزاء لصالح اتحاد العاصم الجزائري قرار صائب من الحكم وتدخل مروان عطية كان يستحق إحتسابة وبالتالي فإن معظم القرارات في المباراة كانت صحيحة .

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو

كما توج أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الإفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.