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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود مكثفة لرجال أمن القاهرة في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والاتجار بالمواد المخدرة.

‏ففي مجال مكافحة السرقات ، تم ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ، لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبها (بعض المشغولات الذهبية والألماس - مبالغ مالية).

كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب .

‏أما في مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين".

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مادة الأسيتون مخلوطة بسائل الكيتامين المخدر - كمية من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة- 2 ميزان حساس- مكواة لتغليف الأكياس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
  
كما تم ضبط عامل وسائق توك توك- مقيمان بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,240 كيلو جرام.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,200 كيلو جرام .

وكذا ضبط فكهانى مقيم بمحافظة القليوبية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام .

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 420 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السرقات السرقة المخدرات المواد المخدرة القاهرة

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