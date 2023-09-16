محافظ الدقهلية يكلف رئيس مدينة جمصة بمتابعة رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أحمد حمدي رئيس مدينة جمصة بإستمرار متابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة ورفع الاشغالات بالمدينة وشاطئ المصيف وبالشوارع والميادين عملا على راحة المصطافين والرواد واستمرار الجهود في كافة قطاعات العمل بالمدينة.

وأوضح رئيس مدينة جمصة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة أعمال كسح مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية، وتم كذلك تركيب إنارة ليد على النخل بمدخل المدينة الرئيسي لإظهار المدينة بالمظهر اللائق وأيضا متابعة أعمال تقليم الأشجار والنخل بنطاق المدينة و١٥ مايو ومتابعة أعمال رفع القمامة من المدينة والمقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومي بقلابشو.

وتابع رئيس جمصة: كما تم متابعة أعمال رفع كفاءه أعمدة الإنارة وصيانتها وتأمينها ضد المخاطر وكذا متابعة أعمال رفع الاشغالات بالمدينة لتيسير حركة سير المواطنين والانضباط بالمدينة.

وأضاف: وفي ذات السياق استمرت جهود تحصيل الرسوم المستحقه للدوله بالمرور علي جميع المداخل لمتابعه تحصيل القرش السمكي.

وأكد أن المحافظ يتابع يوميا تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

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