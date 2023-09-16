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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساعدات مالية وعينية لـ150 من الأولى بالرعاية وصرف 8 كراسى متحركة بالمنوفية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.


وفى استجابة فورية من محافظ المنوفية لتلبية رغبة إحدى فتيات مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بحي غرب شبين الكوم ، تم شراء بعض مستلزمات الزواج لإتمام عرس زواجها، مقدماً تهانيه القلبية ومتمنياً لها حياة سعيدة.

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والتقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد 50 حالة مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لحل شكواهم والتعرف على مطالبهم وبحضور مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل وممثلي مديرية التموين ، واستمع المحافظ لكافة مطالب المواطنين ووجه الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه.


وقام محافظ المنوفية بتوزيع مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية وبطاطين على الأسر مراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة ، وقدم المحافظ خالص تهانيه القلبية للأسر بمناسبة المولد النبوى الشريف ومتنمياً دوام التقدم والرقى لمصرنا الحبيبة ، مشيراً إلى أنه قد أصدر توجيهات مشددة للأجهزة التنفيذية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد الحلول الفورية حيالها، وخلال اللقاء أمر المحافظ بصرف 8 كراسى متحركة  لعدد من ذوي الهمم بقرى كوم الضبع و كفر العجايزة و دراجيل ودنشواى وشنوان مراعاة لظروفهم الصحية والمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.


واستمع محافظ المنوفية لعدد من الحالات المرضية ، واستجابة لمناشدة مواطن ببركة السبع عبر منصات التواصل الإجتماعى يعول 3 أطفال يعانوا من ظروف صحية صعبة ، كلف على الفور كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع الأسرة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم ، موجهاً بتحويل ( 5 ) حالات إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم ، ومستشفى الشهداء لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة لهم ، وكذا تحويل 5 حالات أخرى إلى التأمين الصحى لتسهيل إجراءات صرف العلاج على نفقة الدولة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لحالة مرضية بالمستشفى التعليمى، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 9 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.


وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون  في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجاً من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها  مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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