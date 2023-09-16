تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليون جنيه بمركز ههيا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليون و500 الف جنيه بمركز ههيا بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية) جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي تم الإنتهاء من أعمال إنشاء محطة مياة العدوة طاقة المحطة (10 الف م3/يوم) بتكلفة 60 مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء..

مدرسة علي بن أبي طالب /ب (8 فصول) بتكلفة 4 مليون جنيه.

مدرسة رفاعة الطهطاوى /ع بنات (8 فصول) بتكلفة 3 مليون جنيه.

مدرسة حمدي حسين السيد /س (11 فصل) 7 مليون جنيه .

مدرسة خليل ابراهيم ارناؤط /ث (9 فصول) بتكلفة 6 مليون جنيه.

مدرسة السلامون/ س (17 فصول) بتكلفة 5 مليون جنيه ومدرسة شرشيمة/ ب الجديدة (11 فصل) بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من انشاء ملعب خماسي بمركز شباب المطاوعة بتكلفة مليون و200 الف جنيه واحلال ملعب مركز شباب العلاقمة بتكلفة مليون جنيه ، وإنشاء مركز شباب صبيح بتكلفه 2 مليون و800 ألف جنيه.