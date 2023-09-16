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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. حبس هشام قاسم 6 أشهر في سب وقذف كمال أبو عيطة

كمال أبو عيطة
كمال أبو عيطة

عاقبت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، هشام قاسم الكاتب والناشر، بالحبس ٦ شهور، على خلفية اتهامه بسب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.

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حبس هشام قاسم في سب كمال أبو عيطة

وكان أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

وكان كمال أبو عيطة، القيادي بحزب الكرامة، وزير القوى العاملة الأسبق، قال إنه عرض انسحابه من الحركة المدنية للتفرغ لقضيته مع هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، وليس لأي  أسباب أخرى، مضيفا بأنه ليس رافضًا لفكرة الحركة وإنما لتجنيب أعضائها مغبة الخلاف.

وأشار "أبو عيطة"، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن هناك أشخاص حالوا ـ ولا زالوا ـ التوسط لإنهاء الخلاف مع  هشام قاسم، لكنه رفض، موضحًا بأن رفضه التنازل عن البلاغ المقدم منه ضد هشام قاسم، لأن قضايا الشرف لا تحتاج وساطة من أحد، وتحتاج إلى حكم قضائي فقط.

 

هشام قاسم كمال أبو عيطة المحكمة الاقتصادية اخبار المحاكم أخبار الحوادث

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