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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصربي يعلن الحياد ويتحدى الناتو

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 أن بلاده لن تنضم إلى تحالف عسكري وستلتزم بحيادها بشأن الحرب الأوكرانية.

وأشار الرئيس الصربي إلى أن بلاده لن تنضم إلى أي تكتل عسكري، مشددا على أن بلجراد تواصل الاستثمار بكثافة في مجال الدفاع، بما يتناسب مع اقتصاد البلاد، لكن صربيا ستظل الدولة الوحيدة المحايدة عسكريا في هذا الجزء من أوروبا، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وتابع "نريد الحفاظ على حيادنا العسكري بشكل مسؤول، ونريد حماية سماءنا وأرضنا وأطفالنا بأنفسنا، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل على الرغم من الضغوط الشاملة التي تمارسها الدول الأعضاء المحيطة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصربي إنه لا يتوقع أن تنضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة 2026-2028.

الرئيس الصربي الناتو الحرب الأوكرانية الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

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