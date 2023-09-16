الاتحاد السكندري يمدد تعاقد الغاني مورو ساليفو

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الغانى " مورو ساليفو" لاعب الوسط المدافع ، و أحد أهم الركائز الأساسية لفريق الكرة ، و من أفضل اللاعبين فى هذا المركز بالدوري المصري، وذلك لمدة ثلاث مواسم قادمة .

ووافق "مورو" على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجديد و تمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشرى لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .