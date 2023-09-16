خبيرة تغذية: الكوارع مفيدة وغير ممنوعة في الدايت .. فيديو

قالت خبيرة التغذية هبة حسام ، إن الكوارع من الاكلات التي يمكن اكلها في الدايت ، وهي من أفيد انواع الشوربة التي يمكن شربها ، ولا تحتوي على نشويات .

وتابعت الدكتورة هبة حسام ، خلال لقائها لبرنامج " مطبخ البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن شوربة الكوارع تتميز أن بها نسبة عالية من البروتين وتعطي الاحساس بالشبع .

وأكملت : الكوارع تساعد على تقوية مفاصل الجسم ، وتقوية العظام .

ولفتت إلى أن السمنة تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بدهون على الكبد والكلى، وتساقط الشعر وخشونة المفاصل.