عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: الكوارع مفيدة وغير ممنوعة في الدايت .. فيديو

قالت خبيرة التغذية هبة حسام ، إن الكوارع من الاكلات التي يمكن اكلها في الدايت ، وهي من أفيد انواع الشوربة التي يمكن شربها ، ولا تحتوي على نشويات .

وتابعت الدكتورة هبة حسام ، خلال لقائها لبرنامج " مطبخ البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن شوربة الكوارع تتميز أن بها نسبة عالية من البروتين وتعطي الاحساس بالشبع .

وأكملت : الكوارع تساعد على تقوية مفاصل الجسم ، وتقوية العظام .

ولفتت إلى أن السمنة تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بدهون على الكبد والكلى، وتساقط الشعر وخشونة المفاصل.

شوربة الكوارع فضائية صدى البلد الأوعية الدموية الدكتورة هبة حسام توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

السيسى: الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى مُشجعة على الاستمرار

قرار قضائي عاجل بشأن منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب سياسي

يا وجع القلب.. والدة ضحيتي فيضانات درنة: واحد دفناه والتاني ضاع| فيديو

قرار نهائي لصندوق النقد والبنك الدوليان بخصوص المغرب .. الاثنين

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

وزير التعليم يتفقد مشروع الزي بمدرسة رشدى الصناعية الفنية ويفتتح معرض "سفراء الخير"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

اصبر خلي عزمك قوي.. إنقاذ ليبي وعمته في درنة من تحت الأنقاض| شاهد

فيديو

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

اصبر خلي عزمك قوي.. إنقاذ ليبي وعمته في درنة من تحت الأنقاض| شاهد

أنغام ولا شيرين.. الملحن محمد يحيى يكشف عن صوت مصر الأول

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ