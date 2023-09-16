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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف يمكن لروسيا تهديد أمريكا من خلال كوريا الشمالية؟

كيم وبوتين
كيم وبوتين

أكد أحد الموالين للكرملين على أهمية زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا ، حيث اعتبر أن العلاقات الوثيقة بين موسكو وبيونج يانج، تهدد الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

والتقى كيم ببوتين في منطقة آمور بشرق روسيا يوم الأربعاء للتفاوض على اتفاق لبيع الأسلحة، على الرغم من نفي الكرملين لذلك.

وتحدث العالم السياسي سيرجي ميكيف عن آماله في ازدهار العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية. وقال إن الاجتماع كان خطوة ستخلق مشاكل للأمريكيين من خلال التعاون العسكري والفني.
وقال في مقطع فيديو : "قد يتمكن كيم من الوصول إلى تقنيات صاروخية تفوق سرعتها سرعة الصوت. لن تطير صواريخه في كل مكان فحسب، بل حتى إلى المكان الذي يجلس يتواجد فيه  الرئيس جو بايدن".

واعتبر أن كيم جونج أون لن يتتردد في إطلاق الصواريخ في حال تهديده.

وقال ميكيف إن روسيا يمكن أن تستفيد من العمالة المطيعة والرخيصة من كوريا الشمالية.
حذرت الولايات المتحدة من عواقب التعاون العسكري الوثيق بين روسيا وكوريا الشمالية، قائلة إنهما قد تواجهان المزيد من العقوبات إذا وافقتا على صفقة أسلحة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إنه لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق وأن هذا ليس هو الغرض من زيارة كيم.

وفي الوقت نفسه، قال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة يوم الخميس إن بوتين يجب أن يكون حذرا و التحوط بشأن علاقات موسكو مع بيونج يانج لتجنب فرض عقوبات جديدة.

التقى فلاديمير بوتين وكيم جونج أون يوم الأربعاء في قاعدة فوستوشني الفضائية – موقع إطلاق الصواريخ الفضائية في مقاطعة أمور، في أقصى شرق روسيا النائي.

بدأ بناء مركز الفضاء في عام 2012، مع اكتمال المرحلة الأولى بحلول عام 2016، وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الإعلامية الحكومية الروسية.

وذكرت تاس أن المجمع يشمل مجمع إطلاق للمركبات الفضائية سويوز-2. يعد برنامج سويوز الروسي أحد أطول برامج المركبات الفضائية البشرية التشغيلية في التاريخ؛ تم إنشاء مركبات سويوز الفضائية من قبل الاتحاد السوفيتي في عام 1960 وما زالت تستخدم حتى اليوم.

في الشهر الماضي، أطلقت روسيا بنجاح مركبة لونا 25 ، وهي أول مركبة هبوط على سطح القمر منذ 47 عامًا، على متن صاروخ سويوز-2 فريجات من قاعدة فوستوشني الفضائية.

وذكرت تاس أن المرحلة الثانية من البناء في مركز الفضاء ستشمل منصات إطلاق لمركبات أنجارا، وهي صواريخ الفضاء الروسية من الجيل التالي.

 

 

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