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رئيس التحرير
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عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثارت الساعات الأخيرة التي تسبق إغلاق سوق الانتقالات في مصر، جدلًا كبيرًا في عالم كرة القدم، حيث أعلن الإعلامي الشهير أحمد شوبير عن رحيل ثلاثة لاعبين من النادي الأهلي.

 

رحيل محمد فخري ورأفت خليل

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن رحيل ثلاثة لاعبين من النادي الأهلي. 

ومن بين هؤلاء اللاعبين، نجد محمد فخري الذي انضم إلى فريق فاركو ورحل عن صفوف الأهلي. كما رحل لاعب آخر هو رأفت خليل الذي انضم إلى نادي زد و زياد طارق إلى إنبي.

 

 

تفاصيل رحيل محمد فخري

ومحمد فخري كان لاعبًا مميزًا في صفوف النادي الأهلي، وشارك بنجاح مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. ولعب دورًا مهمًا في مواجهات الفريق الكبيرة، بما في ذلك مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري. وكان هناك تكهنات برحيله عن الفريق، ولكنه أكد في السابق على رغبته في البقاء في النادي الأهلي.

 

تفاصيل رحيل رأفت خليل

ورأفت خليل، لاعب آخر من النادي الأهلي الذي رحل خلال هذه الفترة. انضم إلى نادي زد، وقد تمت إعارته لهذا النادي. كان رأفت خليل جزءًا من صفوف الأهلي وقدم خدماته للفريق في الفترة الماضية.

 

رد فعل اللاعبين

من جانبهم، عبر اللاعبون عن رأيهم بخصوص رحيلهم عن النادي. فقد صرح محمد فخري بأنه كان يتمنى الاستمرار مع النادي الأهلي وأنه لديه عقد ممتد لمدة موسمين. أشار إلى أنه كان يتحدث مع المدرب مارسيل كولر وأنه أعطاه فرصة جديدة أمام الزمالك.

 

تقديم شكوى ضد الحكم الجابوني

في سياق متصل، يدرس النادي الأهلي تقديم شكوى إلي “الكاف” ضد الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو . تأتي هذه الخطوة بعد تحكيمه لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي، التي انتهت بفوز العاصمة الجزائري بهدف نظيف. تم التحامل على الحكم بعدم احتسابه لركلة جزاء واضحة للاعب كهربا.

 

استياء النادي الأهلي

ويعبر النادي الأهلي عن استيائه من أداء الحكم الجابوني ويروج لفكرة تقديم شكوى رسمية ضده. وفقًا لمصادر داخل النادي، كان أداء الحكم غير مقبول ولا يتوافق مع مستوى المباراة. كما أنهم يشككون في اختيار الحكم الجابوني لهذه المباراة.

 

 

وتلخص هذه الأحداث التغيرات الأخيرة في نادي الأهلي المصري، حيث شهد رحيل ثلاثة لاعبين مميزين وتداولًا حادًا حول أداء الحكم في المباراة الأخيرة. سيكون على النادي تعويض هذه الخسائر والعمل على تعزيز صفوفه في المستقبل.

الأهلى شوبير كرة القدم فاركو كولر الزمالك الدوري المصري

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