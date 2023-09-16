أسيست صلاح.. جاكبو يسجل التعادل لليفربول في شباك وولفرهامبتون

أحرز الهولندي كودي جاكبو هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك وولفرهامبتون في المباراة المقامة على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة 1-1.



جاء هذف ليفربول في الدقيقة 55 من تسديدة من اللاعب جاكبو من داخل منطقة الجزاء بعد أسيست رائع من النجم المصري محمد صلاح.

كان وولفرهامبتون تقدم بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب هوانج هي تشان.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز، ماتيب، كوانساه، روبرتسون

الوسط: ماك أليستر، جونز، سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، - جوتا، جاكبو

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.