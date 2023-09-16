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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وصول أول سفينة شحن إلى أوكرانيا بعد انهيار صفقة الحبوب

صدى البلد

أعلن  مسؤول في كييف، اليوم السبت، وصول أولى سفن الشحن التي أبحرت إلى أوكرانيا لتحميل الحبوب بعد انهيار اتفاق مع روسيا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف في بيان على فيسبوك: "استخدمت السفن المدنية الأولى الممر المؤقت لدخول الموانئ الأوكرانية".

فيما قال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية لرويترز إن سفينتي شحن توجهتا إلى الموانئ الأوكرانية يوم السبت، أولهما يستخدم ممرا مؤقتا للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل الحبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.

 

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود للإفراج عن السفن المحاصرة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير 2022 والتحايل على الحصار الفعلي بعد أن تخلت روسيا عن اتفاق للسماح لكييف بتصدير الحبوب.

 

وغادرت خمس سفن حتى الآن ميناء أوديسا مستخدمة الممر الذي يعانق الساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا.

الشحن روسيا الحبوب كييف اتفاق صفقة الحبوب

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