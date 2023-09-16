أحمد عبد الفتاح مساعدًا للمدير التنفيذي للنشاط الرياضي بنادي الزهور بفرعيه

قرر مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، التعاقد مع أحمد عبد الفتاح ليصبح مساعدًا للمدير التنفيذي للنشاط الرياضي بالنادي بفرعيه ويعاونه أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي بالفرعين وأحمد سعيد مديرًا للنشاط الرياضي بفرع التجمع الخامس.



وتم توقيع العقد بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي ومحمد مطيع سكرتير عام النادي وأحمد الليثي مدير النشاط الرياضي.



ويمتلك دكتور أحمد عبد الفتاح سيرة ذاتية قوية سواء على المستوى الأكاديمي أو العملي في مجال الإدارة الرياضية ابرزها:

حاصل على دكتوراه الإدارة الرياضية من جامعة حلوان

أستاذ الإدارة الرياضية في جامعة حلوان من 1995 حتى 2020.

أستاذ الإدارة الرياضية في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية من 2020 حتى الآن.

مدير عام النشاط الرياضي بأندية وادي دجلة من 2011 حتى 2020.

مساعد عام النشاط الرياضي للألعاب الفردية بالنادي الأهلي من 2006 حتى 2011.

مساعد مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك موسم 2005-2006.

مشرف رياضي بإدارة النشاط الرياضي بنادي الزمالك من 1994 حتى 2006.



وبهذه السيرة الذاتية القوية، بالإضافة إلى العديد من المناصب في مجال الإدارة الرياضية والعديد من الأبحاث الهامة المسجلة باسمه يطمح نادي الزهور أن يكون الدكتور أحمد عبد الفتاح إضافة هامة للنشاط الرياضي بالنادي والذي شهد تطور كبير خلال الأعوام الماضية سواء على مستوى الألعاب الفردية أو الجماعية.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة نادي الزهور التي تهدف إلى تطوير الرياضة بشكل علمي، والاستفادة بالخبرات المختلفة.

الجدير بالذكر أن محمد مطيع يشغل منصب السكرتير العام لنادي الزهور.