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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يعلن قائمته النهائية استعدادا للمحترفين

صدى البلد

اعتمد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى القائمة النهائية لفريق الكرة بنادى أسوان الرياضى موسم 2023 / 2024 ،استعدادا للمشاركة بدورى المحترفين الجديد.

 

ونجح مصطفى الشرقاوى المدير الإدارى للفريق فى إنهاء إجراءات قيد كل اللاعبين قبل غلق باب القيد عصر اليوم السبت وطلب البطاقات الدولية للاعبين الأجانب وتسجيل قائمة اللاعبين فوق السن 30 لاعب بالإضافة لتسجيل 11 لاعب ضمن الفريق الأول لمواليد 2001 / 2003 
وضمت القائمة الأسماء التالية :
حراسة المرمى
مسعد عوض و خالد وليد،و إسلام سليمان ، ومروان ممدوح (2001 )
،وبمركز الظهير الأيمن “أحمد بلية ،وعلى ممدوح” وبمركز الظهير الأيسر “على فتحى 
،وأحمد أيمن “،وبقلب الدفاع “كاستيلو ،و عبد الرحمن عبد النبى،و صابر الشيمى ،وإسلام جمال
،ومحمد العشرى ،و أمين محمد أمين ( 2003 )،وإسلام صلاح  ،وبمركز وسط مدافع “مصطفى عبد الرسول ،وبلال جمال ،وحسام الصانع ،والنيجيرى أموس جيوبام ،وإبراهيم البهنسى ،ومصطفى عنانى ،ومروان عباس ،ويوسف أبو ستة ،ورافائيل إياجوا ،وبمركز وسط ملعب مهاجم  محمد بكرى ،ومحمد المرسى ،وكريم مصطفى  ،وصاوى مصطفى،و محمد حامد ميدو ،ومصطفى كافو ،وبمركز الجناح مهاجم حسام عرفات ،ومحمد جدو 
،ومحمود صلاح ،ومحمود حامد لوكس ،وعبد الرحمن عماد ،وجمال السعيد ،وأحمد حمودى ،وبمركز المهاجم على خليل ،وجابر سالم ،وعمر سعودى ،والجامبى موسى سيساى .

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