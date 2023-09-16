محدش عنده نخوة| ضرب نار من نجم الزمالك السابق بعد الهزيمة أمام أرتا

علق أحمد عيد لاعب الزمالك السابق، على هزيمة الزمالك اليوم أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وكتب عيد من خلال حسابه على تويتر :" هو كدة كدة ٨٠ ٪ من اللاعيبة الي موجودة دي متلبسش تيشرت الزمالك اصلاً ومع كدة بتلاعب فرقة علي قدها خالص واديتك علي دماغك علشان متعالي ومش عارف علي ايه ده انتو خسرانين كل حاجة مفيش حد عنده نخوة علي التيشرت الي لابسه ده ميزتك الي مخوفة الفرقة منك انك لابس تيشرت الزمالك بس مش امكانيات منك له".



واضاف:" ‏إضافة للكباتن الكبار أصحاب الفرقة الي مسافروش علشان الفلوس والي هيقول مصاب يبقي بيهزر ومحدش بيتكلم عليهم كلمة !!

‏و انا الصراحة كمان اول مرة اشوف فترة اعداد ١٢ يوم بس لا ده هزار".



تعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه