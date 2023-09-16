نادي سينما المرأة يعرض فيلم مفترق طريق لأول مرة

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" تأليف وإخراج "بثينة الناصرى" الاثنين المقبل ١٨ سبتمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء.

الفيلم مقتبس عن قصة (القطار المسافر) للكاتبة بثينة الناصري وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر والحان استاذ الموسيقى العراقي المرواتي د. عمار أحمد . وغناء الفنان المصري رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار.

وعقب العرض تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على ويتم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ. والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.