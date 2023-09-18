خدمات للمواطنين.. محافظ بني سويف: زيارة الرئيس السيسي تشريف للصعيد كله

علق محمد هاني محافظ بني سويف، على افتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات التنموية داخل المحافظة ومنهم قرية سدس الأمراء بعد تطويرها.

وقال محمد هاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بني سويف كلها فرحانة بتشريف الرئيس السيسي للمحافظة وزيارة الرئيس السيسي تشريف للصعيد بأكمله".

وأضاف محمد هاني :" سدس الأمراء كانت من أفقر قرى بني سويف وحياة كريمة غيرت شكل الحياة في هذه القرية وتم توفير خدمات كثيرة للمواطنين".

وتابع محمد هاني:" الرئيس السيسي قام بتقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا إعصار ليبيا ".

واكمل محمد هاني:" أهالي بني سويف كانوا يرغبون في توجيه الشكر للرئيس السيسي على تنفيذ مشروعات حياة كريمة وعدد كبير منهم حرص على الحضور في قرية سدس الأمراء ".