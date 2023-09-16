اتحاد الكاراتيه ينظم حفلاً لتكريم الأبطال الحاصلين على ميداليات في البطولات العالمية والأفريقية

الاثنين المقبل بحضور وزير الرياضة

ينظم الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى نائب رئيس الاتحادين العربى والإفريقى وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى للكاراتيه ، مساء بعد غد الاثنين بدار الهيئة الهندسية بكوبرى القبة ، حفله السنوى لتكريم الأبطال الحاصلين على ميداليات متنوعة فى البطولات العالمية والإفريقية والإقليمية خلال الموسم 2022/2023 .

ووجه مجلس إدارة الاتحاد الدعوة لحضور الحفل إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس الأتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، والمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث وسكرتير عام اللجنة الأوليمبية ، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور ورئيس لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأوليمبية ، ورئيس جهاز الرياضة العسكرى ونائب رئيس جهاز الرياضة العسكرى ، ورئيس المدارس العسكرية والأجهزة الفنية للعبة بها ، بالإضافة إلى المشرف العام على رياضة الكاراتيه بتلك المدارس .

قال محمد الدهراوى إن التكريم يضم لاعبى منتخبى الشباب والناشئين ، ومنتخب تحت 21 عاما الحاصلين على ميداليات فى بطولة العالم التى أقيمت بتركيا ديسمبر الماضى ، وأبطال إفريقيا الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى فى البطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضى بجنوب إفريقيا ، وأبطال إفريقيا للشباب والناشئين والكبار وذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على ميداليات فى البطولة التى أقيمت بالمغرب الشهر الماضى ، والبالغ عددهم 89 لاعبا ولاعبة ، من هؤلاء اللاعبون الذين حققوا ميداليات فى بطولة العالم بتركيا مع منتخب مصر للناشئين والشباب 21 عاما ، عبد الله علي مختار مركز أول بطولة العالم وزن 52 كيلو جراما ، وجنة محمود حسن مركز أول شابات وزن 48 كيلو جراما ، ومحمد أشرف عرفة مركز أول وزن 57 كيلو جراما ، وفاطمة عبد الناصر علي مركز أول بطوله العالم وزن 59 كيلو جراما ، وجنى خميس سعيد مراكز ثانى ، ومريم محمد أحمد مركز ثاني كاتا جماعي شابات ، وكنزي أيمن صادق مركز ثاني كاتا جماعي شابات العالم ، ورحمة محمد أحمد مركز ثانى وزن فوق 59 كيلو جراما ، ويوسف هاني مبروك عبد المقصود مركز ثالث وزن 76 كيلو جراما ، وكريم محمد مصطفى مركز ثالث ، ونورهان محمد أحمد مركز ثالث فردى تحت 21 عاما ، وياسين أحمد عادل مركز ثالث وزن 70 كيلو جراما ، ومحمد صلاح عبد الحميد وزن 60 كيلو جراما تحت 21 عاما .

أضاف محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أنه سوف يتم تكريم رؤساء الأندية والأجهزة الفنية الذين لديهم لاعبون فى المنتخبات المختلفة ، والحاصلين على ميداليات فى تلك البطولات ، لافتا إلى أن الاتحاد يحافظ على إقامة هذا الحفل سنويا للأبطال الذين حققوا ميداليات على المستويين العالمى والقارى والإقليمي، ومنحهم المكافآت الخاصة بهم طبقا للائحة وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن .