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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدد حالات تسمم مخيف.. إجراء عاجل من الصحة الليبية بشأن مياه درنة

صدى البلد

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل ،اليوم السبت، إن الوزارة ستبدأ معاينة جميع مصادر المياه في درنة.

وطالب وزير الصحة الليبي المواطنين في درنة بالابتعاد عن المياه الملوثة، مضيفاً أن وزارة الصحة ستبدأ حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بدرنة.

ولفت عبد الجليل إلى أنه سيتم تكثيف برامج الصحة النفسية للناجين من الكارثة في درنة. 

أعلنت السلطات الليبية، عن ارتفاع عدد حالات التسمم في درنة إلى 150 حالة.

وحذرت السلطات الليبية، السكان، من تلوث كبير أصاب المياه في درنة، بعد الإعصار دانيال المدمر.

وزار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ،في وقت سابق من اليوم، مدينة درنة المتضررة من الفيضان المدمر الناتج عن الإعصار دانيال؛ لتفقد آثار الفيضانات المدمرة، ويؤكد توفير "كل ما يلزم" لمواجهة الكارثة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، في وقت سابق من اليوم، حالة الطوارئ الصحية لمدة عام في المناطق المنكوبة.

ولا يزال يكافح السكان وعمال الإنقاذ في مدينة درنة الليبية المدمرة للتعامل مع آلاف الجثث التي جرفتها الأمواج أو تحللت تحت الأنقاض، بعد الفيضانات التي دمرت المباني ودفعت الناس إلى البحر.

وحثت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا على التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذه المقابر قد تسبب ضائقة نفسية طويلة الأمد للعائلات أو تسبب مخاطر صحية إذا كانت قريبة من المياه.

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