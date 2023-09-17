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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة الهضم ومضادة للأكسدة.. طريقة عمل حلي كاسات الفواكه

طريقة عمل حلى كاسات
طريقة عمل حلى كاسات بالفواكة المشكلة

تعد حلي الفواكه أو مايسمى بسلطة الفواكة من أشهى الأطباق و تمتاز بطعمها اللذيذ وفوائدها العديدة التي تمنحها لجسم الإنسان، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة وتحتوي على قيمة غذائية عالية وصحية، وخصوصا للاطفال ومحببة للكثيرون وسهلة الهضم ونقدم اليك طريقة عمل حلى كاسات بالفواكة المشكلة.حسب موقعfoodnd

 

طريقة عمل حلى كاسات بالفواكة المشكلة:

المقادير:

‏-  1 قالب كيك فانيليا جاهز ومقطع
‏-  1 علبة بودينج فانيليا جاهز
‏-  2 كوب فواكة مجمدة
‏-  2 كوب كريمة مخفوقة
‏-  2 كوب حليب
‏-  2 معلقة كبيرة سيرب

 

طريقه التحضير:

اخلطي البودينج مع الحليب جيداً حتى يتجانس ويصبح كريمي.
اخلطي الكريمة المخفوقة مع البودينج والسيرب.
ضعي طبقة من الكيك المخبوز في طبق عميق.
وزعي فوقها كمية من الكريمة والبودينج وطبقة من الفواكة المجمدة.
كرري لعمل طبقتين أو ثلاث حسب عمق الطبق.
ضعي آخر طبقة من الكريمة والفواكة.
احفظيها في الثلاجة لحين التقديم.
قدميها باردة.

حلي الفواكه سلطة الفواكه مضاد للأكسدة سهل الهضم صحية

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