8 قرارات سارة.. كيف برهن الرئيس أن المواطن المصري بقلب وعقل الدولة؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

قرارات السيسي اليوم

وأكد الرئيس، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، أن صوت المصريين يصل إلى مسامعه، وأن أحلامهم هي ذاتها أحلامه، وآمالهم لا تختلف عن آماله، وجاء القرارات كما يلي:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة. مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة. قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وحرص الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيه رسائل مهمة للمواطنين، بقوله: “عارف إن الظروف صعبة والناس متحملة وساكته دا كتير”.

وتابع الرئيس السيسي خلال حديثه على هامش زيارته لبني سويف: لكن عايز أقولكم إننا مش سايبين حاجه نقدر نعملها ومابنعملهاش، وبنبذل جهودا كبيرة لإدخال كميات من الأراضي الزراعية في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف رئيس الجمهورية: نتحدث عن 3 أو 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات، وذلك للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب لأكثر من مليون ونصف شاب، ويكون في إنتاج من هذه الأراضي للتقليل من فاتورة الاستيراد بالدولار لكن نبيعها بالجنيه.

وتابع السيسي: الشعب المصرى الكريم، أقول لكم بصدق، وبعبارات واضحة إنني أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية – الأوكرانية، كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهدا لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات.. ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة، ولكننا بفضل من الله، وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا فى التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا.

واستكمل الرئيس: وبين تمام الانفراج.. خطوات معدودة، وعلى التوازى مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسى إيمانا مني بأن حيوية المجتمع المصري، بكافة مكوناته، هي إضافة إيجابية للدولة، ودلالة على ثرائها، وقدرتها على الابتكار والإبداع، ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، أطلقت دعوتي للحوار الوطني وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار، مشجعة على الاستمرار فيه.

محافظة بني سويف

فيما توجه، رئيس الجمهورية، بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، قائلًا: أود أن أعرب عن سعادتي واعتزازي بما شهدته اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين.

وتابع السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: إنني في هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.

وفي الختام، قال الرئيس السيسي: شكرا لكم من كل قلبي.. ودائما وأبدا تحيا مصر.

وأصدر مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري بيانا عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء في البيان أن النقابة العامة تثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لزيادة دخل العاملين بالدولة الأمر الذي يؤكد إنحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وتثمن النقابة العامة قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي تشكر جهود القيادة السياسية والحكومة وتشد على أيدي العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة.

فيما أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،ورئيس النقابة العامة للبنوك ،بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،التي اعلن عنها على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف ،وافتتاحه عدد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وأكدت درويش أن هذه الحزمة الجديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات ،وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ،هي أبرز ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والحماية الاجتماعية.

واعتبرت درويش تلك القرارات بمثابة تأكيد عملي بأن المواطن المصري البسيط هو الهدف الاول للقيادة السياسية ،وأن توفير حياة كريمة له ضرورة تضعها الدولة على رأس أولوياتها ،موضحة أن التفاف شعب بني سويف خلف الرئيس اليوم مشهد مهم يؤكد على أن الشعب المصري يقف خلف قيادته لبناء الجمهورية الجديدة ،ومواجهة كل المخططات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية.

وأثنت درويش على قرارات الرئيس خاصة زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

أكد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، أن أكثر من 500 الف عامل في قطاع المرافق يثمنون قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،السبت خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف ،كون هذه القرارات انحياز واضح من الرئيس للمواطن المصري البسيط ،الذي تأثر بالتحديات التي واجهت العالم أجمع.

وأوضح المستشار هشام فؤاد أن قرارات رفع الأجور ،والمعاشات،وزيادة علاوة غلاء المعيشة،هي حزمة جديدة من الحماية والرعاية ،وواحدة من ابرز صفات الجمهورية الجديدة ،واثني فؤاد على حديث الرئيس عن أن الاستعداد المستمر للدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية كان حائط صد يحمي المواطن المصري البسيط من تلك التداعيات ،وأن المواطن المصري هو المستفيد الأول من كل حزم الحماية والرعاية والكرامة والتكافل ،واعلن فؤاد أن عمال المرافق يجددون الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كقائد للبلاد ،حتى يستكمل خطته التنموية التي سيواجه بها كافة التحديات الراهنة.

وأعلن رئيس النقابة العامة دعم وتأييد عمال المرافق لقرارات الرئيس.