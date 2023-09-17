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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات جامعة عين شمس تعلن تعليمات هامة للطلاب الجدد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن بدء تحويلات المرحله الاولي والثانية وذلك للطلاب التي لم تستفيد مسبقا.

وأكدت الدكتورة اميرة يوسف عميدة بنات عين شمس، انه سوف يتم بدء تحويلات المرحله الثالثة من اليوم الأحد ٩/١٧ إلى بعد غد الثلاثاء ٩/١٩ ولا يوجد تحويلات ورقية.

وكانت قد أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس ، شروط أقسام كلية بنات عين شمس، وذلك لكل الطالبات اللواتي ظهرت لهن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكلية آداب بنات جامعة عين شمس.

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شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس

تشتمل كلية آداب بنات جامعة عين شمس على 8 أقسام رئيسية تخضع الطالبة فيها للتنسيق الداخلي قبل التحاقها بواحدة من هذه الأقسام، وذلك وفقًا للقواعد المعلنة من مجلس الكلية، بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لكلية بنات عين شمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شروط أقسام كلية آداب بنات كالتالي:

شروط الالتحاق بقسم اللغة العربية وآدابها

يشترط للالتحاق بقسم اللغة العربية وآدابها أن تكون رغبة أساسية مكتوبة لدى الطالبة في التنسيق الداخلي للكلية، مع مراعاة حصولها على أعلى درجة في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها

يشترط للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية أن تكون رغبة أساسية مكتوبة لدى الطالبة أيضًا، وأن تكون حاصلة على مجموع عالي في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، وأن تجتاز الطالبة امتحان القبول بالقسم، وهو امتحان تحريري لقياس مهارات الطالبة اللغوية ومهارات التفكير النقدي، وميل الطالبة لدراسة الادب واللغة، شرط نجاحها في الامتحان بدرجة لا تقل عن 60%.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية وآدابها

ولمن يبحث عن شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس، فقد أعلنت الكلية شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية على أن تكون الطالبة من خريجات المدارس الفرنسية أو الفرنسية التجريبية للاتي درسن اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة، كما يقبل القسم الطالبات اللواتي درسن اللغة الفرنسية كلغة ثانية من الابتدائي حتى الثانوي وحاصلة على شهادة Delf A2 من المركز الفرنسي بمصر.

شروط الالتحاق بقسم التاريخ يشترط قسم التاريخ في كلية الآداب بنات جامعة عيم شمس أن تكون الطالبة حاصلة على أعلى مجموع في مادة التاريخ وكذلك أعلى مجموع في الثانوية العامة.

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