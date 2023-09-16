جامعة عين شمس تعلن طريقة التقدم لـ iChallenge '23 لتحويل الأفكار لمشروعات

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) ومشروع نوادي الإبتكار ASU-iClub بجامعة عين شمس برنامج iChallenge '23 وذلك للعام التاسع علي التوالي.



تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.



واكدت جامعة عين شمس ، برنامج iChallenge يعتبر نموذجاً متميزا للبرامج التسابقية التي تقدم للطلاب في المراحل الدراسية الأولى بهدف اكتشاف شغفهم وتنمية قدراتهم فضلاً عن أنه يختبر عقلية الطلاب الوافدين حديثا لمجتمع الكلية فهو يقدم طريقة فريدة من نوعها لتسهيل اختيار الطالب للقسم الذي يوده مستقبلا وذلك عن طريق منافسة تعتمد على مشروعات عملية تنبثق من بحث متواصل بهدف الخروج بمنتج يستطيع من خلاله الطالب المنافسة مع أقرانه من الفرق الأخرى. وهو الأمر الذي يتيح للمتقدم فرصة هائلة من التعلم عن طريق البحث، إضافة لتواجد الموجهين الأكاديميين على مدار مدة المنافسة لتوجيه الطلاب حول هدف واحد هو الابتكار في كل المجالات عن طريق تقديم كورسات لمده ٦ أسابيع تبدأ في منتصف سبتمبر الجاري تقدم مبتكر جديد يفيد المجتمع.

لذلك ندعو كل المهتمين من طلاب الجامعات المصرية للتقديم بمسابقة iChallange'23 في عامها التاسع علي التوالي.

حيث تمتد مسابقة iChallange هذا العام عبر خمس مسارات وهم:

1- Electromechanical Track.

2- Virtual Heritage Track.

3- Agri-Digital Track.

4- Digital Cultures Track.

5- Software for Disabilities.

خلال البرنامج ستتاح لك الفرصة للعمل كفريق أو فرديًا، وستحصل علي الدعم والموارد اللازمة لتحويل أفكارك الي مشاريع واقعية

للمشاركة في مسابقة iChallange يرجي زيارة موقعنا الرسمي وملء استمارة التسجيل،

يمكنك زيارة موقعنا الرسمي من خلال:

http://ihub.asu.edu.eg/ichallenge23.html

نحن نتطلع إلى مشاركتك وتحفيزك وإثارة عقلك المبدع، انضم إلينا في مسابقة iChallange الابتكارية وساهم في تغيير العالم بأفكارك الرائعة