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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لتسليم الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بهندسة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت كلية الهندسة جامعة عين شمس في استلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة حتى يوم الإثنين الموافق 18سبتمبر 2023 وذلك للطلاب الجدد المرشحين للكلية للعام الجامعي 2023\2024.

 وقد قامت إدارة الكلية بوضع خطة استقبال وتوزيع الطلاب الجدد حيث تم تقسيمهم وفق الحروف الأبجدية للحضور وتسليم الأوراق وإجراء الكشف الطبي. 

وقد تابع الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية والدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب سير عملية التقديم مقدمين شكرهم وتقديرهم لفريق العمل المتكامل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وممثلين من اتحاد الطلاب على توجيههم للطلاب ومساعدتهم في ملئ الاستمارات واستكمال الأوراق المطلوبة.


وكان قد شهد الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار ، اللقاء التعريفي الذي نظمته كلية الآثار للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023/ 2024 ، بحضور لفيف من أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب الجدد وذويهم. جاء اللقاء من تنظيم إدارة رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية.


ودعا الطلاب للاهتمام بضرورة الانضمام للأنشطة الطلابية التي تفخر جامعة عين شمس بما حققته من مكانة محلية وعربية ودولية في هذا الصدد وفي مختلف أنواع النشاط الطلابي سواء الفني أو الثقافي أو الرياضي وغيرها.

كما نصح الطلاب بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع إدارة الكلية والجامعة عبر القنوات الرسمية الشرعية لتبادل الرؤى وأخذ المشورة أو الحصول على أجوبة لأية استفسارات، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتلقي أية مقترحات أو الرد على أية استفسارات بشكل مباشر.

أعضاء هيئة التدريس الأوراق اتحاد طلاب الكلية إجراء الكشف الطبى Jobs Education

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