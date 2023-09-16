عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي: الحظر الاقتصادي الأمريكي على كوبا غير قانوني

دا سيلفا
دا سيلفا

في أول زيارة له إلى كوبا خلال فترة ولايته الثالثة، وصف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة، بأنه “غير قانوني”، منددا بإدراج الجزيرة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأدرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الدولة، كوبا، على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وعلى الرغم من أن إدارة بايدن قد تراجعت عن الإجراءات الأخرى التي اتخذت في عهد ترامب؛ إلا أنها لم تقم حتى الآن بإزالة كوبا من القائمة.

وقال لولا، في كلمته، التي ألقاها في افتتاح قمة مجموعة الـ77 للدول النامية، في العاصمة هافانا: 'إن كوبا تدافع عن حكم عالمي أكثر عدالة. وهي حتى يومنا هذا ضحية لحظر اقتصادي غير قانوني'. وأضاف 'البرازيل ضد أي إجراء قسري أحادي الجانب. ونرفض إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب'.

جاءت هذه التصريحات قبل ساعات فقط من مغادرة لولا متوجها إلى نيويورك، حيث سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيجري محادثات ثنائية مع بايدن.

وفي وقت سابق، أعربت كوبا عن قلقها بشأن التسمية والحظر الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن منذ عقود على الجزيرة التي يحكمها الحزب الشيوعي الكوبي. 

كما رفض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوًا، وهو الشريك التجاري الأكبر للبلاد، مرارًا وتكرارًا الحظر التجاري. 

وتقول كوبا ومنتقدو العقوبات الاقتصادية إن الحظر يمنع ويعوق الوصول إلى الغذاء والدواء وغيرها من إمدادات التنمية الحيوية.

إدارة بايدن الحزب الشيوعي الكوبي الدول الراعية للإرهاب الرئيس البرازيلي الولايات المتحدة دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

موضوعات متعلقة

فرنسا تسمح لتجار تجزئة الوقود بالبيع بأقل من التكلفة في مكافحة التضخم

عميل بالمخابرات الأمريكية: الناتو سيرسل قوات لأوكرانيا بسبب هزيمة جيشها أمام الروس

اصطدام طائرة بسيارة داخل قاعدة عسكرية خلال عرض جوي في إيطاليا| فيديو

شولتز: مشاكل الاقتصاد الألماني لا يمكن حلها باقتراض المزيد من الأموال

العثور على جثمان طبيب بيطري بالجيش البريطاني انضم إلى المرتزقة في أوكرانيا

الدول النامية تضاعف جهودها في مجال التكنولوجيا بقمة هافانا

بأكثر من 40 ألف جندي.. الناتو يجري أكبر مناوراته منذ الحرب الباردة

مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع على اتفاقية أمن الساحل

ترشيحاتنا

الحق iphone 15 Pro max أرخص من سعره 32 ألف جنيه

نقص الذخيرة ليس السبب.. الناتو يكشف سر بطء هجوم أوكرانيا المضاد

نجيب ساويرس: أنا أغنى من محمد صلاح.. والمقارنة بينا مالهاش معنى| فيديو

إعلامي: لجنة إدارة الزمالك لا تملك إقالة أوسوريو بعد الهزيمة في الكونفيدرالية

كارثة .. خسائر زلزال المغرب تصل إلى 100 مليار درهم

العملاق الأزرق في سماء مصر .. ظاهرة فلكية فريدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ