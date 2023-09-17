حثت شركتا صناعة السيارات الكوريتان كيا وهيونداي القاضي الأمريكي على رفض الدعاوى القضائية في 17 مدينة مختلفة، وهو أول رد قانوني من الشركات بعد الارتفاع الكبير في سرقات سيارات كيا وهيونداي على مستوى البلاد، إذا تم قبول ذلك، فقد يشكل ذلك سابقة مفادها أن الأشخاص الذين يسرقون السيارات هم المسؤولون وليس شركة السيارات التي صنعتها قبل وقت طويل من وقوع الجريمة.

سرقة سيارات كيا وهيونداي في 17 مدينة أمريكية بسبب ثغرة

منذ أكثر من عام، لاحظت مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعى Kia Boys وجود ثغرة أمنية في بعض طرازات كيا وهيونداي المنخفضة التكلفة، العديد من بين عامي 2011 و2021 الذين يستخدمون مفتاحًا فعليًا ليس لديهم نظام منع تشغيل المحرك، وهذا يعني أن ما يزيد قليلاً عن مفك البراغي ودونجل USB يكفي لبدء تشغيل السيارات وقيادتها.

ونتيجة لذلك، اتجه المجرمون في جميع أنحاء البلاد إلى الثمار الدانية، وارتفعت معدلات السرقة لكل من كيا وهيونداي، المشكلة سيئة للغاية لدرجة أن العديد من وكالات التأمين الكبرى لن تغطي حتى منتجات كيا وهيونداي المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، طلب المدعون العامون من 23 ولاية مختلفة من الشركات بذل المزيد من الجهد.

اليوم، أفادت رويترز بأن كيا وهيونداي طلبتا رسميًا من قاضٍ أمريكي رفض الدعاوى القضائية المرفوعة من 17 مدينة بسبب اثنين من المخاوف الرئيسية. أولا، تقول إن هذه السرقات نتجت عن ظاهرة إجرامية غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي. ليس هناك شك في أنه لولا العاصفة النارية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي نتجت عن فرقة Kia Boys، لما كان هذا الارتفاع مرتفعًا جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يشيرون إلى "سياسات الشرطة والملاحقة القضائية المتساهلة" و"اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية التي حولت موارد السلامة العامة بعيدًا عن منع وتعطيل سرقة السيارات والقيادة المتهورة" كأسباب لارتفاع السرقات. ما مدى صحة هذا الأمر الذي قد يتعين على كيا وهيونداي إثباته في المحكمة.

وبغض النظر عمن يقع عليه اللوم فعليًا، فقد بذلت كل من كيا وهيونداي جهودًا عديدة لمساعدة المالكين. لقد عرضوا برامج محدثة، ووسائل ردع للسرقة المادية مثل "The Club"، وحتى مجموعة أدوات منع الحركة بعد البيع. علاوة على ذلك، يتم سرقة دودج تشارجر وتشالنجرز في كثير من الأحيان (وبنفس السهولة تقريبًا)، وفقًا لدراسة حديثة.

جدير بالذكر أن بيع سيارة بدون نظام منع الحركة ليس أمرًا غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، لا يجوز أيضًا بيع سيارة يمكن أن تتجاوز ضعف الحد الأقصى للسرعة على الطريق السريع. أخبرنا عندما يتمكن شخص ما من إلقاء اللوم على صانع السيارات بسبب سرعته البالغة 200 ميل في الساعة في مخالفة سرعة تبلغ 65 ميلاً في الساعة.