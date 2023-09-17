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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتغلب على غضروف الرقبة.. تمارين لتقوية العضلات في المنزل

الرقبة
الرقبة

يمكنك القيام بتمارين تقوية العضلات في المنزل بشكل فعال.. إليك بعض التمارين التي يمكنك ممارستها في المنزل لتقوية عضلات الرقبة:

1. تمرين الانحناء الأمامي:
   - الوقوف في وضع يكون ظهرك مستقيمًا.
   - امسك برأسك بيد واحدة وقم بميل رأسك للأمام ببطء.
   - استخدم يدك الأخرى لتطبيق ضغط خفيف على جانب رأسك.
   - احتفظ بهذا الوضع لمدة 5-10 ثوانٍ وأعد إلى الوضع الأصلي.
   - قم بتكرار التمرين 10-15 مرة.

2. تمرين رفع الكتفين:
   - قف في وضع يكون ظهرك مستقيمًا.
   - رفع كتفيك نحو أذنيك ببطء.
   - احتفظ بهذا الوضع لمدة 5-10 ثوانٍ وأعد إلى الوضع الأصلي.
   - قم بتكرار التمرين 10-15 مرة.

3. تمرين تدوير الرقبة:
   - قف في وضع يكون ظهرك مستقيمًا.
   - قم بتدوير رأسك ببطء في اتجاه عقارب الساعة.
   - احتفظ بهذا الوضع لمدة 5-10 ثوانٍ وأعد إلى الوضع الأصلي.
   - قم بتكرار التمرين 10-15 مرة.
   - كرر العملية في اتجاه عكس عقارب الساعة.

تأكد من القيام بتمارين التقوية ببطء وبشكل منتظم. قبل البدء في أي برنامج تمارين جديد، يُوصى بالتشاور مع متخصص في العلاج الطبيعي أو الطبيب للتأكد من أن التمارين مناسبة لحالتك وتناسب مستوى لياقتك البدنية.

الرقبة العلاج الطبي تقوية العضلات تكرار تمارين تقوية تمارين التقوية غضروف الرقبة غضروف ​​​​​​​health

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